Utrechter (21) met duur gereedschap aangehouden in Veldhuizen; ‘Vermoedelijk uit een busje geroofd’

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een vermoedelijk autokraker aangehouden in de Utrechtse wijk Veldhuizen. Agenten zagen de 21-jarige verdachte fietsen met een grote bak aan gereedschap.

Het gaat volgens de politie om duur gereedschap van het merk Festool. “Vermoedelijk heeft hij dit in Veldhuizen uit een bestelbusje geroofd”, schrijft de politie op sociale media.

Toen de verdachte de agenten zag gooide hij het gereedschap weg en fietste hij er hard vandoor. In zijn vlucht viel hij van de fiets en vervolgde zijn weg te voet.

De verdachte probeerde zich nog te verstoppen in een tuin, maar werd uiteindelijk toch gearresteerd. “Hij mag genieten van een Koningsdag in het arrestantencomplex.”

Kans op kans

De 21-jarige verdachte uit Leidsche Rijn is een bekende van de politie. Hij zou verschillende strafbare feiten op zijn naam hebben. “Aan alle kanten proberen we met ketenpartners hem op de goede weg te helpen en krijgt hij kans op kans. Ongelofelijk dat hij maar door blijft gaan met inbreken.”

Ondertussen wordt gezocht naar de eigenaar van het gereedschap. “Heeft u of kent u iemand met een bus met gereedschap, check even of er is ingebroken”, aldus de politie.