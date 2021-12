Utrechter (22) die dodelijk ongeluk op A2 veroorzaakte veroordeeld tot 3 jaar celstraf

De 22-jarige Utrechter die vorig jaar een dodelijk ongeluk op de A2 veroorzaakte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 10 jaar rijontzegging. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 6 jaar geëist.

De man reed op 23 december 2020 samen met drie anderen in een Audi op de A2. De snelheid liep volgens de rechtbank op tot 312 kilometer per uur. Bij Nieuwegein kreeg het voertuig een klapband en raakte de man de macht over het stuur kwijt.

De Audi botste vervolgens tegen het voertuig van een 20-jarige vrouw. Zij overleed ter plekke aan haar verwondingen.

In plaats van de hulpdiensten te waarschuwen, koos de man ervoor om te vluchten. Hij stapte in een andere auto die door de politie in de gaten werd gehouden in een onderzoek naar plofkraken. De verdachte werd diezelfde nacht aangehouden.

Roekeloos rijgedrag

Volgens de rechter was er sprake van roekeloos rijgedrag. Bij het opleggen van de straf is gekeken naar wat in soortgelijke zaken is opgelegd.

Naast de gevangenisstraf en rijontzegging had de man nog drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf openstaan voor een eerder gepleegd verkeersfeit. Die moet hij nu alsnog uitzitten. Ook moet hij de ouders van het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim 42.000 euro.