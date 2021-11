Utrechter (22) die dodelijk ongeval veroorzaakte hoort 6 jaar cel tegen zich eisen

De 22-jarige man uit Utrecht die verdacht wordt van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A2 hoorde woensdag 6 jaar celstraf tegen zich eisen. Bij het ongeluk kwam een vrouw van 20 jaar om het leven.

Op 23 december 2020 reed de verdachte samen met drie anderen in een Audi met Duits kenteken op de A2. De verdachte heeft bekend dat hij de topsnelheid van het voertuig wilde uittesten, en daarbij 312 kilometer per uur heeft gehaald. Ter hoogte van Nieuwegein kreeg de Audi en klapband, waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor.

Het voertuig raakte de auto van de 20-jarige vrouw. Dit voertuig belandde door de klap tegen de vangrail en de vrouw overleed als gevolg van de aanrijding.

Na de aanrijding vluchtten de verdachte en de andere inzittenden weg. De bestuurder stapte in een andere auto die door de politie in de gaten werd gehouden in een onderzoek naar plofkraken. De verdachte werd diezelfde nacht aangehouden.

Bewijs

In het onderzoek is divers bewijs gevonden dat de 22-jarige verdachte achter het stuur van de Audi zat. Zo is zijn DNA op de airbag gevonden. Ook is hij afgeluisterd in het andere voertuig. Daar zou hij hebben gezegd dat hij de bestuurder was van de Audi en dat hij ongeveer 300 kilometer per uur reed.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de Audi gebruikt zou worden als vluchtauto bij plofkraken. De officier van justitie vond het bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan dood door schuld in het verkeer en verlaten plaats ongeval. Bij de strafeis is ook rekening gehouden met het jarenlange strafblad van de verdachte, de eerder opgelegde voorwaardelijke straffen en zijn weigering hulp te aanvaarden.

Ontzegging rijbevoegdheid

Naast de gevangenisstraf van zes jaar is ook tien jaar ontzegging van de rijbevoegdheid geëist. De inzittenden van de Audi worden ook verdacht deel uit te maken van de plofkraakbende die opereerde vanuit een locatie in de Utrechtse wijk Overvecht. Deze strafzaak zal naar verwachting medio 2022 worden behandeld.