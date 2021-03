Utrechter (24) dreigde op mensen te schieten tijdens klimaatdemonstratie op Jaarbeursplein

Een 24-jarige Utrechter die zondag geweld dreigde te gebruiken tijdens de klimaatdemonstratie op het Jaarbeursplein is diezelfde ochtend aangehouden. De man zit nog steeds vast.

Op zaterdag 13 maart, een dag voordat het protest plaatsvond, kwam bij de politie de melding binnen over een man die had gedreigd mensen te gaan neerschieten. Hij zou om 15.00 uur naar het Jaarbeursplein komen en het gemunt hebben op demonstranten die geen masker droegen.

De politie is toen direct een onderzoek gestart en wist een paar uur voor het begin van het protest de man aan te houden. De Utrechter wordt verdacht van bedreiging en belaging. Hij is woensdag voorgeleid en blijft voorlopig in voorarrest.

Psychische problematiek

Ondertussen wordt het onderzoek voortgezet. “Ook naar de psychische problematiek bij de verdachte”, schrijft het Openbaar Ministerie.

Ruim 200 demonstranten kwamen zondag samen op het Jaarbeursplein om het ‘klimaatalarm’ af te laten gaan. In totaal gebeurde dit in 40 Nederlandse steden.