Utrechter (25) die vriendin doodstak krijgt 8 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging

De 25-jarige Utrechter die vorig jaar zijn vriendin doodstak is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Hiermee komt de uitspraak van de rechter overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Het incident gebeurde op 10 november 2020 in een woning aan de Jan Wolkerssingel in Utrecht, het huis van het slachtoffer. De twee kenden elkaar al jaren en hadden sinds enige tijd een relatie. De verdachte was onder invloed van alcohol en meerdere soorten drugs toen ze ruzie kregen.

De man besloot op een gegeven moment een mes te pakken uit de keuken. In het verhoor gaf hij aan drie slaande bewegingen richting zijn vriendin te hebben gemaakt, terwijl hij het mes in zijn handen had. De derde keer raakte hij het slachtoffer.

Opzet

De advocaat vroeg tijdens de zitting om vrijspraak omdat niet viel uit te sluiten dat de vrouw tijdens de ruzie zelf in het mes is gelopen. Daarnaast zou ook niet bewezen zijn dat de verdachte het slachtoffer opzettelijk wilde doden.

De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat er geen bewijs is dat hij zijn vriendin opzettelijk wilde doden. Wel heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan ‘voorwaardelijk opzet’. “Door meerdere keren, op korte afstand, stekende bewegingen te maken met een mes, heeft hij het risico dat hij het slachtoffer zou kunnen doden op de koop toegenomen”, aldus de rechtbank. Ook concludeerde de rechter dat er geen sprake is van een ongeluk, waarbij het slachtoffer zelf in het mes zou zijn gelopen.

Zelfverdediging

Daarnaast zou er volgens de advocaat sprake zijn geweest van zelfverdediging. “Ook hier gaat de rechtbank niet in mee. De verdachte mist een tand, maar heeft bij de politie verklaard dat hij niet meer weet wanneer of hoe hij deze tand is verloren.”

Volgens deskundigen leidt de verdachte aan psychische problematiek, waaronder een verslavingsstoornis. Naast de gevangenisstraf en tbs moet de verdachte de moeder van het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 24.000 euro betalen.