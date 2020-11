Utrechter (25) verdacht van valse aanvragen coronategemoetkomingen

Een 25-jarige Utrechter die ervan wordt verdacht op meerdere manieren fraude te hebben gepleegd is eind oktober gearresteerd. Gisteren is besloten om de voorlopige hechtenis van de man met 90 dagen te verlengen.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de man vermoedelijk meerdere valse aanvragen bonus zorgprofessionals en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) ingediend. Daarnaast wordt de Utrechter verdacht van belastingfraude met onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen.

Aangiften

De belastingdienst had het vermoeden dat de verdachte vorig jaar meerdere onjuiste aangiften heeft ingediend. Hij had verschillende ondernemingen opgericht die mogelijk geen economische activiteiten hadden. De belastingdienst heeft hier een melding van gemaakt, waarna het balletje ging rollen.

De TOGS is een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro voor ondernemers die getroffen zijn door de maatregelen rond het coronavirus. De verdachte zou meerdere keren hebben geprobeerd om deze tegemoetkoming aan te vragen.

Bonus

Ook heeft hij volgens het OM meerdere pogingen gedaan om zorgbonus subsidies van in totaal zo’n 3,2 miljoen euro te incasseren op een buitenlandse rekening. Deze bonus is bedoeld voor mensen die in de zorg werken en door de coronacrisis extra zware werkzaamheden moesten verrichten.

Het OM zegt dat misbruik maken van de coronacrisis maatschappelijk onacceptabel is. “De opsporingsdiensten en het OM geven prioriteit aan de bestrijding van misbruik van deze situatie en treden hiertegen hard op.”