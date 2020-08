Utrechter (27) die inreed op agent moet 24 maanden brommen

De 27-jarige Utrechter die vorig jaar inreed op een agent is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook heeft de man zich schuldig gemaakt aan het dealen van cocaïne.

De politie had de verdachte al langer in het vizier. Op 1 september 2019 werden namelijk al twee personen aangehouden voor het dealen van drugs. Zij gebruikten daar een speciale telefoon bij, die ook door iemand anders werd gebruikt. Ook ging het dealen door nadat de twee vastzaten.

De politie kwam onder andere via de telefoongegevens uiteindelijk terecht bij de 27-jarige Utrechter. Toen agenten hem op 9 december 2019 wilden arresteren reed hij op één van de dienders in. De agent wist op tijd weg te springen, maar raakte wel gewond. Hij zou nog twee maanden last hebben gehad van zijn verwondingen.

Het OM had eerder een celstraf van 36 maanden geëist. De rechter is hier dus niet volledig in meegegaan. Naast de gevangenisstraf heeft de man ook een contactverbod met de medeverdachten opgelegd gekregen en komt hij onder toezicht van de reclassering.