Utrechter (28) onder bedreiging van een mes beroofd in Máximapark

Een 28-jarige man uit Utrecht is maandag onder bedreiging van een mes beroofd in het Máximapark. De politie is nu op zoek naar twee verdachten en zegt graag in contact te komen met mensen die meer informatie hebben.

Het slachtoffer werd maandag rond 18.00 uur op de Beukenboslaan, volgens de politie ter hoogte van de ‘hoge brug’, opgewacht door twee mannen. Deze twee personen bedreigden de voorbijganger met een mes en beroofden hem vervolgens.

Wat de verdachten hebben gestolen is niet bekend. Wel is bekend dat zij er met de buit te voet vandoor zijn gegaan in onbekende richting. De politie probeert te achterhalen wie deze twee personen zijn en zegt graag in contact te komen met getuigen én mensen die meer informatie hebben.

Bekijk hier signalement van de twee verdachten.