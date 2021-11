Utrechter (30) aangehouden voor aanranding van twee vrouwen die op straat liepen

De politie heeft dinsdagavond in Utrecht een man gearresteerd die even daarvoor handtastelijk was naar twee vrouwen. De verdachte is aangehouden voor aanranding. Het incident gebeurde iets voor 20.00 uur op de Adelaarstraat. De verdachte, een 30-jarige man uit Utrecht, zou twee vrouwen hebben lastiggevallen, waarbij hij de slachtoffers ook betastte. De politie werd gealarmeerd en agenten konden de verdachte op de Oudenoord in de boeien slaan. De man is aangehouden voor aanranding en zit nog steeds vast. De politie onderzoekt de zaak. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

