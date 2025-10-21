Utrechter (31) aangehouden voor poging tot doodslag op Feyenoord-medewerker

Een 31-jarige man uit Utrecht is maandag aangehouden op verdenking van poging tot doodslag van een supporterbegeleider van Feyenoord. Het slachtoffer werd door een ijzeren paal op zijn hoofd geraakt, die de verdachte samen met twee anderen zou hebben gegooid. Dit gebeurde na afloop van de wedstrijd tegen Fenerbahçe op woensdag 6 augustus.

Na het laatste fluitsignaal lopen de supporters van beide clubs gescheiden door een wand het stadion uit. Tijdens de uitloop gooien diverse Fenerbahçe-supporters voorwerpen over de afscheiding. Twee mannen probeerden zelfs een paal met betonnen voet over de wand te werpen. Omdat dit niet lukte, kwam een derde man hen helpen.

De paal trof een Feyenoord-supportersbegeleider vol op het hoofd. Het slachtoffer liep onder meer een zware hersenschudding en breuken in een hand op. Hij kan nog steeds niet werken, lijdt aan dagelijkse ‘verschrikkelijke’ hoofdpijn, verdraagt geen fel licht en kan geen auto rijden.

Herkenning in Opsporing Verzocht

Begin oktober toonde de politie beelden van drie verdachten in het programma Opsporing Verzocht. De dag na de uitzending meldde één van hen zich bij de politie: een 21-jarige man uit Alphen aan den Rijn. Hij is degene die als derde bij de poging kwam helpen.

Na de uitzending kwamen via Meld Misdaad Anoniem ook drie tips binnen. Op maandag 20 oktober werd op basis daarvan de 31-jarige Utrechter aangehouden.

Eén verdachte nog gezocht

De politie is nog op zoek naar een derde verdachte: “De stevigst gebouwde, die een geel-blauw gestreept shirt droeg van de club uit Istanbul. Hij had destijds een flinke baard”, aldus de politie. De drie verdachten hoeven elkaar volgens de politie niet te kennen; mogelijk vonden zij elkaar ter plekke in de geweldpleging en zijn daarna ieder hun eigen weg gegaan. De politie roept mensen die iets kunnen vertellen over een of meer van de verdachten zich te melden.