Utrechter (35) veroordeeld tot taakstraf en verplichte behandeling voor tonen geslachtsdeel

Een 35-jarige man uit Utrecht is woensdag veroordeeld tot onder meer een taakstraf en verplichte behandeling omdat hij meerdere keren zijn geslachtsdeel liet zijn. Daarnaast dreigde hij ook een medewerker van een hulpinstantie te verkrachten en te vermoorden.

De Utrechter maakte zich eerder dit jaar meerdere keren schuldig aan het plegen van schennis. Zo liet hij op verschillende momenten zijn geslachtsdeel zien aan tieners en kinderen.

In april was hij bijvoorbeeld in een leegstaande woning aan de Croeselaan. Toen er een meisje voorbijliep tikte hij op het raam en liet hij zijn broek zakken. Ditzelfde deed hij nog een keer toen hetzelfde meisje in de middag weer voorbijkwam met een vriendinnetje.

In augustus liet de man zijn broek zakken op de galerij van zijn appartementencomplex waar op dat moment meerdere kinderen aan het spelen waren. Ook liet hij in 2019 in de McDonalds in Maarssen een foto van zijn geslachtsdeel zien aan twee meisjes en in hetzelfde jaar bedreigde hij de medewerker van een hulpinstantie. In 2017 probeerde de man een foto te maken van een vrouw die op het toilet van een bouwmarkt zat.

Tot slot stond de man terecht omdat hij een minderjarige getuige zou hebben laten zijn van seksuele handelingen. De rechtbank zag echter onvoldoende bewijs om de Utrechter hiervoor te veroordelen.

Kwetsbaar

“De slachtoffers die werden geconfronteerd met het geslachtsdeel van de man waren allemaal kwetsbaar en jong”, aldus de rechtbank Midden-Nederland. “Hij heeft totaal geen rekening gehouden met wat zijn gedrag betekent voor de kinderen, meisjes en tieners.”

De man is eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten. Toen bleek uit onderzoek van een psycholoog dat de Utrechter lijdt aan een stoornis. Daar zou nu nog steeds sprake van zijn, waardoor de feiten verminderd aan hem toegerekend kunnen worden. “Wel lijkt het erop dat de man op dit moment de juiste hulp krijgt zodat zijn pedoseksuele gevoelens niet de overhand krijgen.”

Vonnis

De rechtbank heeft de Utrechter veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast moet hij een taakstaf van 100 uur uitvoeren en ook heeft de rechter gezegd dat hij nog een taakstraf van 120 uur moet uitvoeren omdat hij nog in de proeftijd van een eerder opgelegde straf liep. Tot slot moet hij zich verplicht laten behandelen en meewerken met controles op urine en smartphonegebruik.