Utrechter (37) krijgt tien jaar cel voor belangrijke rol in internationale harddrugshandel

Een 37-jarige man uit de Utrechtse wijk De Meern is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Volgens de rechter speelde de man een grote rol in de internationale drugshandel. In iets minder dan twee jaar tijd exporteerde en verhandelde hij honderden kilo’s harddrugs vanuit en naar Nederland. Hij zat op dat moment in zijn proeftijd na een eerdere veroordeling.



Een reeks versleutelde chatgesprekken vormt belangrijk bewijs in de zaak. Via Enchrochat en Sky ECC werden berichten verstuurd waaruit volgens de rechter duidelijk het beeld naar voren kwam dat de man uit De Meern een belangrijke schakel was in de internationale drugshandel. Hij zorgde ervoor dat partijen drugs werden toegelaten tot transporten naar het buitenland en vanuit het buitenland naar Nederland.

De man gaf ook instructies voor het verpakken en de distributie van de drugs, die vaak verstopt zaten tussen vis, bloemen en fruit. Hij hield zich verder bezig met de financiële afhandeling. Om alles in goede banen te laten lopen, had hij nauwe contacten in de havens van Antwerpen en Rotterdam.

324 kilo

In de versleutelde chatberichten hadden de verdachte en drie anderen het over ‘vullen’, waarbij de rechter ervan uitgaat dat daarmee het vullen van transporten bedoeld werd. Volgens de rechter blijkt dat ook uit het feit dat ze het hadden over het vervoer van ‘stuks’, ‘wit’, ‘bruin’ en ‘dure’, wat allemaal aanduidingen zijn voor hoeveelheden cocaïne en heroïne. Volgens de rechter maakte de verdachte zich in 2020 samen met anderen schuldig aan het exporteren van in totaal 324 kilo cocaïne en heroïne naar Engeland.

De verdachte heeft volgens de rechtbank ‘nauwelijks verantwoordelijkheid genomen’ voor zijn rol in de drugshandel. “Hij heeft verklaard dat hij niet goed bezig is geweest, maar heeft dit op geen enkele manier verduidelijkt. Door geen inzicht te geven in zijn beweegredenen of op een andere manier blijk te geven van zelfreflectie is de rechtbank er niet gerust op dat de man in de toekomst niet opnieuw de fout in gaat. De man is namelijk al eerder veroordeeld voor vergelijkbare feiten”, aldus de rechter.

Proeftijd

De Utrechter zat in de periode dat hij zich bezighield met de drugshandel nog in zijn proeftijd. “De eerder opgelegde gevangenisstraf en proeftijd hebben hem er blijkbaar niet van weerhouden opnieuw de fout in te gaan.” De rechter veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van tien jaar. Dat is ook de straf die door het Openbaar Ministerie was geëist.