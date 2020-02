Utrechter (39) krijgt acht jaar celstraf voor leidende rol in drugsorganisatie

Een 39-jarige Utrechter en zijn 33-jarige broer uit Woerden zijn door de rechtbank veroordeeld tot 8 jaar celstraf voor hun rol in een drugsorganisatie. De twee hebben leiding gegeven aan een organisatie die hard- en softdrugs exporteerde. Zes andere mannen en een vrouw kregen celstraffen van tussen de 9 maanden en 6 jaar.

De twee veroordeelde broers zorgden ervoor dat amfetamine, MDMA, cocaïne en cannabis naar het transportbedrijf van een 61-jarige Utrechter en zijn 40-jarige zoon werden gebracht. Zij werkten mee aan de drugstransporten omdat ze ernstig bedreigd en geïntimideerd werden.

De twee hoofdverdachten bepaalden de hoeveelheden en soorten drugs die werden verhandeld. Ook waren ze bezig met het werven van geschikte chauffeurs voor de drugstransporten. Een transport naar Denemarken ging uiteindelijk niet door. Een ander, naar Zweden, lukte wel.

De twee mannen die onder grote druk meewerkten aan de transporten, zijn ook veroordeeld. De rechtbank heeft bij hun straf rekening gehouden met de bedreiging en intimidatie die zij moesten ondergaan. Volgens de rechtbank is het goed voorstelbaar dat vader en zoon veel angst en stress hebben ervaren.

De rechtbank neemt het beide verdachten wel kwalijk dat ze niet naar de politie zijn gegaan. De vader krijgt 3 jaar celstraf, zijn zoon 9 maanden.

Vijf medeverdachten

Van de overige vijf verdachten, komen er twee uit Utrecht. Het gaat om een 39-jarige man die werd veroordeeld tot twaalf maanden cel voor zijn leidende rol in de organisatie en een 57-jarige man. Hij maakte geen deel uit van de criminele organisatie, maar repareerde wel een machine waarmee xtc-pillen gemaakt konden worden. Omdat hij de productie faciliteerde krijgt hij 12 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Een 51-jarige man uit Houten moet 4 jaar de gevangenis in. Hij had een loods in Utrecht waar ruim 100 kilo MDMA lag.