Utrechter (41) die bezoeker café De Plak doodschoot veroordeeld tot 15 jaar celstraf

De 41-jarige Utrechter die in 2021 een 37-jarige bezoeker van café De Plak aan de Vleutenseweg doodschoot is veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar. De man is daarnaast ook veroordeeld voor poging tot doodslag op een vrouw en mishandeling van een andere man.

Op 9 oktober 2021 bezocht de 41-jarige man uit Utrecht café De Plak in Lombok. Nadat hij een bekende begroette, sloeg hij vrijwel direct daarna een andere man in het gezicht. Omstanders grepen in en duwde de man weg. De veroordeelde Utrechter pakte daarop zijn vuurwapen en laadde het door.

Ondertussen is het slachtoffer samen met een vrouw in de buurt komen staan. Even later ging het vuurwapen af, het 37-jarige slachtoffer wordt in de borst geraakt en daarna werd de vrouw geraakt door de kogel. De man overleed ter plekke en de vrouw raakte zwaargewond.

Ongewild schot

De veroordeelde Utrechter heeft altijd gezegd dat hij de trekker niet opzettelijk heeft overgehaald. De rechtbank gaat hier echter niet in mee. “Het is niet aannemelijk geworden dat het wapen door een technisch mankement of een andere oorzaak afging. Ook vindt de rechtbank het niet aannemelijk geworden dat een gebrek aan kennis van het vuurwapen, de pijnlijke hand van verdachte die hij eerder opliep bij het slaan van een man of het feit dat er aan hem werd getrokken leidden tot een ongewild schot.”

De maximale gevangenisstraf voor doodslag is 15 jaar. In dit geval is er volgens de rechter echter ook sprake van poging tot doodslag op de vrouw én een mishandeling, waardoor de maximaal op te leggen straf 20 jaar. “Maar de rechtbank vindt dat, gelet op de straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd, een lagere gevangenisstraf dan de 18 jaar die door de officier van justitie is geëist, op zijn plaats is.”

Naast de 15 jaar gevangenisstraf moet de 41-jarige Utrechter ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de slachtoffers.