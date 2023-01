Utrechter (42) aangehouden die mogelijk betrokken is bij meerdere inbraken

De politie heeft afgelopen week in Utrecht een man (42) gearresteerd die mogelijk verantwoordelijk is voor meerdere inbraken. Toen de verdachte werd gearresteerd had hij buit op zak dat even daarvoor tijdens een inbraak was gestolen.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd de politie gealarmeerd vanwege een inbraak bij een winkel aan de Oudenoord. De inbreker nam de benen nadat hij was gezien door een voorbijganger. De politie is vervolgens in de omgeving gaan zoeken naar de verdachte.

Op de Oude Daalstraat werd de man herkend door een motoragent. “Na een korte achtervolging is de verdachte aangehouden in de omgeving van de Wolfstraat”, schrijft de politie op sociale media. Deze 42-jarige man uit Utrecht had gestolen waar uit de winkel aan de Oudenoord op zak.

Uit onderzoek bleek dat de verdachte gelinkt kon worden aan drie andere inbraken van afgelopen dagen. “De verdachte zit nog vast voor onderzoek en zal zich volgende week voor de rechter-commissaris moeten verantwoorden.”