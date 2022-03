Utrechter (42) die in centrum van de stad vluchtte voor politie veroordeeld tot celstraf

De rechtbank in Utrecht heeft een 42-jarige man uit Utrecht veroordeeld tot een celstraf van honderd dagen, waarvan 86 dagen voorwaardelijk. De man reed vorig jaar in een gestolen bestelbus door het centrum van Utrecht en weigerde te stoppen voor de politie. Volgens de rechter bracht hij medeweggebruikers ‘ernstig in gevaar’.

Twee politieagenten zagen de verdachte op 15 juli rijden in een bestelbus. Ze gaven hem een stopteken, maar de man negeerde dat en reed hard weg. Meerdere politievoertuigen zetten midden in het centrum van Utrecht de achtervolging in.

De verdachte reed te hard, meerdere keren door rood en tegen het verkeer in. Ook reed hij over het fietspad en de busbaan en slingerde hij over de weg om te voorkomen dat de politieauto’s hem in konden halen. Hij botste daarbij twee keer op een politieauto waar twee agenten in zaten.

Zwaar lichamelijk letsel

Volgens de officier van justitie probeerde de verdachte met zijn rijgedrag de twee agenten zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, maar de rechtbank vindt dat nergens uit blijkt dat de man dat doelbewust probeerde. Ook is volgens de rechter geen sprake van ‘een aanmerkelijke kans’ dat de agenten zwaargewond zouden raken.

Uit het onderzoek is niet gebleken hoe en met welke snelheid de verdachte tegen de politieauto aanreed en welke impact de botsingen hadden. De rechter heeft de man daar dan ook van vrijgesproken.

De rechtbank spreekt de man ook vrij van het weigeren om mee te werken aan een ademonderzoek, omdat uit het proces-verbaal van het incident niet staat dat de agenten de man daadwerkelijk gevraagd hebben om mee te werken aan zo’n blaastest.

Onverantwoordelijk

De man wordt door de rechter wel veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs. De rechtbank stelt dat hij zich ‘volstrekt onverantwoordelijk heeft gedragen’ en dat hij ‘onaanvaardbare risico’s’ nam. “Hij bracht andere weggebruikers ernstig in gevaar, alleen maar omdat hij aan de politie wilde ontkomen”, aldus de rechter. De man wordt verder gestraft voor het – op een ander moment – stelen van een fiets.

De rechtbank legt de man een celstraf op van honderd dagen, waarvan 86 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. In die tijd moet hij zich aan een aantal voorwaarden houden; de man moet meewerken aan begeleid wonen, het wegwerken van zijn schulden en de behandeling van zijn drugsverslaving.

De man wordt verder veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur en hij mag achttien maanden geen motorrijtuig besturen. Hij moet tot slot twee eerder opgelegde voorwaardelijke celstraffen van één en drie weken alsnog uitzitten.

