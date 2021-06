Utrechter (45) is het niet eens met arrestatie en knijpt keel agent dicht

Een agent is afgelopen vrijdag gewond geraakt na een mishandeling in de Utrechtse wijk Lunetten. Tijdens een surveillance was hij getuige van een drugsdeal, waarop de diender de verdachten staande hield. Toen hij de personen wilde arresteren werkten niet alle verdachten mee. De agent kon de eerste verdachten zonder problemen in de boeien slaan. De tweede persoon die hij aan wilde houden verzette zich volgens de politie hevig. Hij bedreigde de agent met de dood en kneep op een moment ook zijn keel dicht. Uiteindelijk lukte het om de verdachte te overmeesteren en in de boeien te slaan. Vervolgens werd ook nog een derde persoon aangehouden. Tegen twee verdachten, een 46-jarige man uit Utrecht en een 44-jarige man uit Nieuwegein, is een proces-verbaal opgemaakt voor het bezit van drugs. De derde persoon, een 45-jarige Utrechter, wordt verdacht van mishandeling en bedreiging, en mag zich binnenkort verantwoorden bij de rechter. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

