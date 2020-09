Utrechter (47) aangehouden voor woninginbraak in Schiedam

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 47-jarige man uit Utrecht aangehouden voor een inbraak in een woning aan de Selma Lagerlöfborg in Schiedam.

De bewoner werd om 2.45 uur wakker van geluiden in de woonkamer en besloot te gaan kijken wat er aan de hand was. De verdachte was toen al gevlucht en had een laptop, iPhone en een tas met spullen meegenomen.

De politie sprak met een aantal getuigen, waar een signalement van de verdachte uit voortkwam. De verdachte kon vervolgens via cameratoezicht worden opgespoord en werd aangehouden bij het Museumpark in Rotterdam. Vlakbij de plek waar de Utrechter is aangehouden, werden ook de gestolen spullen gevonden.