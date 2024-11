Utrechter (53) veroordeeld tot 12 jaar cel voor doodsteken schoonmaker in TivoliVredenburg

De inmiddels 53-jarige man uit Utrecht, die ongeveer een jaar geleden een collega-schoonmaker doodstak in TivoliVredenburg, is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 15 jaar geëist.

Het incident gebeurde in de vroege ochtend van 19 november 2023 in TivoliVredenburg. Zowel het slachtoffer als de verdachte waren op dat moment aan het werk als schoonmaker in het poppodium, toen op een gegeven moment een woordenwisseling ontstond tussen beide mannen. Op camerabeelden was te zien dat deze woordenwisseling uitmondde in een fysieke confrontatie, waarbij de verdachte het slachtoffer uiteindelijk meerdere keren heeft gestoken.

In de rechtbank zei de verdachte te hebben gehandeld uit noodweer, maar daar ging de rechter niet in mee. “Er was geen sprake van een situatie waarin de verdachte zich tegen het slachtoffer moest verdedigen. De verdachte is zelf de confrontatie aangegaan en zijn handelingen zijn aanvallend geweest. Bovendien had hij meerdere keren de kans om weg te gaan uit de confrontatie met het slachtoffer”, schrijft de rechtbank.

Volgens de rechter is er, ondanks dat het niet boterde tussen het slachtoffer en de verdachte, geen sprake van voorbedachten rade. Daarom is de Utrechter vrijgesproken van moord. Dit is ook de reden dat de straf lager is uitgevallen dan de eis van het Openbaar Ministerie. “Anders dan de officier is de rechtbank niet van oordeel dat de verdachte het slachtoffer bewust wilde doden.”