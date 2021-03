Utrechter aangehouden in onderzoek naar 125 kilo cocaïne in loods met bevroren kippenpootjes

De politie heeft op 8 maart een 62-jarige Utrechter en drie andere verdachten aangehouden in een drugsonderzoek. De mannen werden opgepakt in een bedrijfsruimte in de Haarlemmermeer, waar ook zeven big shoppers met in totaal 125 kilo cocaïne stonden.

De politie startte een onderzoek op basis van informatie van het Team Criminele Inlichtingen. Tijdens het onderzoek rees het vermoeden dat de chauffeur van een vrachtwagen met Italiaans kenteken verdovende middelen zou ophalen bij een bedrijf in Cruquius, in de Haarlemmermeer.

Vervolgens besloot de politie dat bedrijfspand binnen te vallen. Daar werden de vier verdachten aangehouden. Het gaat, naast de 62-jarige Utrechter, om twee Amsterdammers van 28 en 59 jaar en een Italiaan van 39 jaar.

In het pand werden zeven big shoppers met 125 kilopakketten cocaïne aangetroffen. Verder lagen er wat bouwmaterialen en vier pallets bevroren kippenpootjes. Omdat in het pand verder geen koelcel was, denkt de politie dat het niet de bedoeling was dat de kippenpootjes daar lang zouden blijven staan. Mogelijk moest de cocaïne tussen de lading kippenpootjes verstopt worden.

Internationale handel

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt, door de grote hoeveel aangetroffen drugs en de professionaliteit van het handelen van de verdachten, dat ze mogelijk betrokken zijn bij de internationale handel in verdovende middelen.

Volgens het OM is het niet uitgesloten dat er nog meer verdachten in dit onderzoek worden aangehouden. Het voorarrest van de vier verdachten is vorige week donderdag verlengd met 14 dagen.