Utrechter betrapt auto-inbrekers (17 en 18 jaar) en zet achtervolging in

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee Utrechters van 17 en 18 jaar aangehouden voor een auto-inbraak. Het duo werd op heterdaad betrapt door de eigenaar, die besloot de achtervolging in te zetten.

De auto-inbrekers probeerden rond 4.00 uur hun slag te slaan bij een auto die geparkeerd stond op de Teunisbloemlaan. De eigenaar van de auto was scherp, want hij ontdekte dat er in zijn auto werd ingebroken.

Het inbrekersduo ging er na de inbraak vandoor op een scooter. De auto-eigenaar besloot niet alleen de politie te bellen, maar zette ook zelf de achtervolging op de jongens in. De bestuurder van de scooter maakte tijdens de vlucht een stuurfout, waardoor ze met de scooter onderuitgingen.

De twee probeerden vervolgens nog te voet verder te vluchten, maar liepen op de Paddenstoelenlaan in de armen van politieagenten. Ze konden worden aangehouden. In de scooter vond de politie spullen die bij de inbraak waren meegenomen.

