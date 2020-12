Utrechter die ook vanuit gevangenis slachtoffers maakte veroordeeld voor oplichting

Een 26-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank veroordeeld voor het oplichten van 28 mensen. Hij maakte zijn slachtoffers in anderhalf jaar tijd ruim 80.000 euro afhandig en kon ook vanuit de cel doorgaan met oplichten. De rechter heeft de man veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

De man lichtte zijn slachtoffers op via valse internetadvertenties. In de meeste gevallen bood hij landbouwvoertuigen of –machines aan via een Belgische website voor tweedehands spullen. De man gebruikte daarbij valse contactgegevens en hij leverde de producten niet. In sommige gevallen liet hij slachtoffers zelfs naar adressen rijden waar het product zou staan, terwijl dat niet zo was.

Hij onderhield volgens de rechter goed contact met de slachtoffers en liet hen vervolgens als voorschot grote bedragen overmaken naar bankrekeningnummers waar hij de beschikking over had of rekeningnummers die op zijn naam stonden. De verdachte gebruikte soms foto’s en gegevens van eerdere slachtoffers om zo vertrouwen te wekken bij nieuwe slachtoffers.

Onderzoek

Het onderzoek naar de verdachte ging lopen toen uit aangiften van, grotendeels Belgische, slachtoffers bleek dat de rekeningnummers en telefoonnummers waar de verdachte gebruik van maakte in sommige zaken overeenkwamen. De Belgische autoriteiten verzochten Nederland om een onderzoek op te starten. Vervolgens kon de 26-jarige Utrechter in december 2019 als verdachte worden aangehouden.

De Utrechter werd al eerder veroordeeld voor internetoplichting. Uit onderzoek van het OM blijkt dat hij, terwijl hij de opgelegde celstraf uitzat, verderging met oplichten. De proeftijd van de vorige veroordeling liep nog.

Straf

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden drie jaar gevangenisstraf tegen de man. De rechtbank heeft hem nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk. “De rechtbank is van oordeel dat enkel een gevangenisstraf van aanzienlijke duur recht doet aan het feit dat door de veroordeelde is gepleegd.”

Aan het voorwaardelijke deel van de straf zijn door de rechter een aantal voorwaarden verbonden. De man moet zich verplicht melden bij de reclassering, moet zich laten opnemen in een zorginstelling en hij moet begeleid gaan wonen of zorgen voor maatschappelijke opvang.