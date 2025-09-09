Utrechter en kroongetuige in Marengo-proces Nabil B. komt vrij

Utrechter Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces, komt vrij. Inmiddels zit hij acht jaar in voorlopige hechtenis, waar hij zich steeds aan de afspraken met het Openbaar Ministerie (OM) heeft gehouden. De raadsman van B. diende daarom op 2 september een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis in, dat in de ochtend van 9 september is toegewezen.

In 2017 heeft het Rijk een deal met Nabil B. gesloten, waarin staat dat als B. als getuige optreedt in het Marengo-proces, hij ongeveer acht jaar gevangenisstraf moet uitzitten. Aangezien hij deze tijd al in hechtenis heeft vastgezeten, moet hij volgens het gerechtshof vrij worden gelaten. Wel kan hem nog een andere straf op worden gelegd in hoger beroep.

Doordat B. een deal met het Openbaar Ministerie heeft gesloten, is hem op 27 februari 2024 een straf van tien jaar opgelegd. Door de huidige wetgeving mag een gevangene twee jaar eerder dan de opgelegde straf worden vrijgelaten. Als Nabil B. niet als kroongetuige zou optreden, had het OM 24 jaar geëist, omdat hij volgens hen betrokken is geweest bij meerdere liquidaties. Aangezien er in deze deal is besproken dat de detentie van B. acht jaar zou duren, ondersteunt het OM de vrijlating.

Persoonlijke omstandigheden

Naast de deal met het OM spelen ook persoonlijke omstandigheden een rol bij de vrijlating. Tijdens zijn voorlopige hechtenis is B.’s broer, zijn advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries om het leven gebracht.

Er zitten wel voorwaarden aan de vrijlating. Nabil B. mag namelijk geen strafbare feiten plegen en hij moet beschikbaar blijven als getuige in de zaak tegen Ridouan Taghi. Als hij zich niet aan de voorwaarden houdt, dan kan het hof de schorsing opheffen. Daarnaast kan het OM beslissen om zich niet meer aan de deal te houden, waardoor er in hoger beroep en veel hogere straf geëist kan worden.