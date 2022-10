Utrechter heeft geen zin om celstraf uit te zitten en barricadeert deur

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in Utrecht een man aangehouden die nog 58 dagen gevangenisstraf moest uitzitten. Deze persoon liet zich echter niet zonder slag of stoot meenemen en de hondenbrigade moest eraan te pas komen om de man te arresteren.

Naast de celstraf die de man nog moest uitzitten, moest hij ook DNA afstaan vanwege een eerdere veroordeling. Agenten gingen de man ophalen bij zijn huis in Utrecht, maar tijdens het gesprek gooide hij de deur dicht. Vervolgens barricadeerde hij de deur met allerlei spullen uit zijn woning.

De man sloeg daarnaast volgens de politie dreigende taal uit. Hij zei dat hij niet zou meewerken aan zijn aanhouding en dat hij geweld zou gebruiken. Daarop is besloten de hondenbrigade in te schakelen. De man is uiteindelijk ‘met gepast geweld’ aangehouden.

