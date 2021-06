Utrechter hoort 8 jaar celstraf eisen voor deelneming aan IS en drugshandel via dark web

Het OM ziet graag dat een 35-jarige man uit Utrecht 8 jaar de cel in gaat omdat hij verdacht wordt van deelneming aan de terroristische organisatie Islamitische Staat, het versturen van hard- en softdrugs via de post, drugshandel via het dark web en het opzoeken en bekijken van kinderporno op het dark web.

De Utrechter staat overigens niet terecht omdat hij in het Midden-Oosten actief is geweest voor IS. Wel zou de 35-jarige man actief zijn geweest met meerdere Twitteraccounts waarmee hij meegewerkt zou hebben aan het propagandasysteem van IS.

Het OM schrijft daarover: “De aard en content van vele chats en andere berichten van verdachte zijn volgens het OM IS-gerelateerd. Bovendien werden in de woning waar verdachte verbleef vele keren audio- en video-opnames afgespeeld die gaan over de gewelddadige jihad. Daarin werd onder meer opgeroepen naar het strijdgebied te gaan en tot aanslagen op ongelovigen.”

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte tussen 1 januari 2015 en 20 februari 2017 IS-propaganda heeft verwerkt en verspreid. Het OM is van mening dat hij daarmee een aandeel gehad heeft in, of ondersteuning geboden heeft aan, het terroristisch oogmerk van IS.

Safety and Security Guidelines for lone wolf Mujahideen

Ook gaf hij, volgens het OM, ICT-advies aan IS-strijders uit het strijdgebied en andere IS-sympathisanten via Twitter zodat zij niet traceerbaar zijn voor inlichtingen- en opsporingsdiensten en luchtaanvallen middels drones. Hij heeft daartoe ook handleidingen gepubliceerd.

Het OM rekent hem de publicatie van het document ‘Safety and Security Guidelines for lone wolf Mujahideen’ zeer aan. Evenals het via Twitter delen van een namenlijst van 100 Amerikaanse militairen, waarmee IS wilde dat op die militairen een aanslag zou worden gepleegd. Bovendien sprak hij met personen over uitreizen naar Syrië en adviseerde hij hierin richting een persoon die zich wilde aansluiten bij IS.

Hij werd op 27 juni 2019 aangehouden in de woning van zijn moeder.

Drugshandel en kinderporno

Naast de verdenking van deelneming aan IS, verdenkt het OM verdachte van de handel in soft- en harddrugs via de post en via het dark web. Er is volgens de officier van justitie sprake van 868 transacties in de periode van eind 2012 tot begin 2017. Daarmee zou verdachte veel geld hebben verdiend.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat hij beschikking had over een private en publieke PGP-key (Pretty good privacy) en een account op het drugshandelsnetwerk Silk Road. Tot slot vindt het OM zeer afkeurenswaardig dat gebleken is dat de verdachte kinderporno op het dark web heeft gezocht en bekeken. Het gaat om twee pornografische foto’s van jonge kinderen.