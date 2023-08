Utrechter krijgt taakstraf voor het stelen van een camper tijdens een proefrit; ‘Het was een wanhoopsdaad’

Een 57-jarige Utrechter die eerder dit jaar onder meer een camper niet terugbracht na een proefrit is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. Tijdens de zitting zei de man, die destijds dakloos was, dat het om een wanhoopsdaad ging.

De man nam de camper in april van dit jaar mee voor een proefrit, maar bracht het voertuig uiteindelijk niet terug. Hij verbleef iets korter dan een maand in de camper. In mei van dit jaar maakte hij ook een proefrit op een motorfiets, en ook dit voertuig bracht hij niet terug.

Het lukte de politie de man op te sporen en te arresteren. Tijdens de rechtszaak gaf de Utrechter toe dat hij de feiten had gepleegd en noemde hij het meenemen van de camper een ‘wanhoopsdaad’. “Naar eigen zeggen zat de man in een moeilijke periode. Hij was al enige tijd dakloos en wilde niet buiten op straat slapen”, meldt de rechtbank.

De man is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur waarvan 80 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar en aftrek van de twee dagen die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. Bij dit vonnis is rekening gehouden met de nieuwe situatie waarin de man zich bevindt. Zo is hij weer aan het werk en heeft ook weer een dak boven zijn hoofd.