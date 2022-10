Utrechter loopt meerdere breuken in gezicht op bij mishandeling door groep jongens; politie zoekt getuigen

De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling die op zondagavond 23 oktober plaatsvond in de Kanaalstraat in Utrecht. Een Utrechter raakte zwaargewond toen hij door een groep van zes tot acht jongens geschopt en geslagen werd.

Het slachtoffer liep zondag rond 22.30 uur samen met een bekende van hem op de Kanaalstraat. Ter hoogte van de kruising Bantamstraat/Palembangstraat passeerden ze een groep van zes tot acht jongeren die zwaar vuurwerk aan het afsteken waren.

De tweede keer dat dat gebeurde, leek er gericht te worden gegooid naar het slachtoffer. Toen hij daar wat van zei, werd hij door de groep aangevallen en in zijn gezicht geslagen en geschopt. Het slachtoffer liep verschillende botbreuken in zijn gezicht op en brak mogelijk ook zijn hand.

De verdachten renden na de mishandeling vermoedelijk werd van de Palembangstraat in de richting van de Van Riebeeckstraat. Agenten startten een zoektocht, maar de jongeren werden niet meer gevonden. Van drie jongeren heeft de politie een signalement verspreid.

De politie is op zoek naar getuigen die het incident hebben zien gebeuren of meer weten over de mishandeling. Ook ontvangt de politie graag camerabeelden.