Utrechter met 177 fietsen gearresteerd, vermoedelijk gestolen

Een 32-jarige man uit Utrecht is gearresteerd op verdenking van handel in gestolen fietsen. Bij een doorzoeking zijn 177 rijwielen aangetroffen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn.

Hoewel de man in Utrecht woont, stonden de fietsen gestald in een loods in Maarssen. De Utrechter zou de fietsen via Marktplaats verhandelen. Een potentiële koper zou vervolgens bij de zogenaamde fietsenwinkel mogen komen kijken om de fiets te kopen.

De politie onderzoekt de zaak.