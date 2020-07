Utrechter moet 2 maanden cel in voor bedreiging via Facebook

Een 55-jarige Utrechter moet 2 maanden de cel in omdat hij zijn ex-vriendin ernstig heeft bedreigd via Facebook. De man moet ook 6 maanden van een eerdere celstraf uitzitten, hij was al eens veroordeeld voor het doden van zijn toenmalige vriendin.

De verdachte werd in 2012 veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor het doden van zijn toenmalige vriendin. In 2017 kwam de man onder voorwaarden vrij, waarna hij een relatie kreeg.

Zijn vriendin verbrak afgelopen april de relatie met de verdachte. Een dag daarna krijgen kennissen van het slachtoffer via haar Facebook een oud artikel uit de Stentor te lezen met de kop ‘Eis: 15 jaar voor de moord op Monique Maes’.

Dit artikel is gedeeld door de verdachte en ging over de zaak waarin hij is veroordeeld. De verdachte verklaarde later dat hij de kennissen van zijn ex-vriendin op deze manier op de hoogte wilde stellen van zijn verleden.

Angst

De rechtbank ziet de actie van de verdachte als een zeer ernstige bedreiging tegenover het slachtoffer. Uit het delen van dit artikel via haar Facebook, kon het slachtoffer opmaken dat haar ex-vriend zijn voormalige vriendin om het leven had gebracht. Hiermee heeft de verdachte zijn ex-partner angst aangejaagd.

Daarbij deelde hij dit bericht met de telefoon van het slachtoffer en maakte daarmee inbreuk op haar online privacy. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot 2 maanden cel. Daarnaast heeft hij de voorwaarden van zijn vrijlating geschonden, wat betekent dat hij nog 6 maanden van de resterende celstraf uit moet zitten.