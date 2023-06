Utrechter moet drie jaar de cel in voor stalken van vrouwelijke medewerkers van Forensische Psychiatrische Kliniek

Een 40-jarige man uit Utrecht moet drie jaar de gevangenis in omdat hij vijftien vrouwelijke medewerkers van een Forensische Psychiatrische Kliniek stalkte. Dit deed hij onder andere door op sociale media en verschillende (seks)websites nepaccounts aan te maken en zich voor te doen als deze slachtoffers. De man verbleef zelf in de kliniek waar de vrouwen werkten. Hij krijgt ook tbs opgelegd.

In de periode van januari 2021 tot en met april 2022 doen vijftien vrouwen aangifte van belaging (stalking) en/of ID-fraude. Ook de ex-partner van een van die vrouwen doet aangifte. In alle gevallen gaat het om medewerkers van de Forensische Psychiatrische Kliniek of van de instelling waar de verdachte verbleef.

Een van de slachtoffers verklaart in juni 2021 dat onder haar naam accounts werden aangemaakt bij Snapchat, Instagram en Facebook en dat er naar vrienden en onbekenden berichten zijn verstuurd. Daarnaast waren er nepaccounts aangemaakt die haar dan probeerden te bellen.

Op diverse (seks)website zijn advertenties geplaatst waar uit naam van een aantal slachtoffers seksuele diensten en seksueel contact werd aangeboden. Bij een van de vrouwen ging het zover dat een onbekende man haar adres kreeg en haar daar opzocht. Hij stond ’s nachts op de stoep van de woning van haar ouders voor een afspraak die uit haar naam was gemaakt.

Videobellen

Volgens de rechtbank kan het niet anders dan dat het de verdachte was die de vrouwen stalkte en hun persoonsgegevens misbruikte. Een vriendin van een van de slachtoffers, die een vriendschapsverzoek kreeg van een fakeaccount, heeft het account via videobellen gebeld. Ze maakte een screenshot van wat op dat moment in beeld was: een dakraam en een klein stukje van een voorhoofd.

Naar aanleiding van dat screenshot is onderzoek gedaan op de kamer van de verdachte in een gebouw van de Forensische Psychiatrische Kliniek. De conclusie was dat het om hetzelfde raam ging. Op een screenshot van een ander slachtoffer was een dekbed te zien. Dat dekbed is herkend als een dekbed van de GGZ.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de verdachte de slachtoffers vaak met dezelfde namen benaderde. Bovendien werden de gesprekken vaak op dezelfde manier ingeleid. Op de telefoon van de verdachte zijn foto’s van slachtoffers gevonden. Ook kon de politie achterhalen dat op zijn telefoon foto’s hadden gestaan die naar slachtoffers zijn gestuurd.

Daarbij stopte de overlast ook nog toen de man in de kliniek geen gebruik meer mocht maken van een telefoon of computer. Ook toen de man eenmaal gearresteerd was gebeurde er niks meer.

Eerder veroordeeld

De Utrechter is eerder veroordeeld voor belaging en ID-fraude. Deskundigen concluderen dat er bij de verdachte sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, daarom zou hij intensief begeleid moeten worden. De rechtbank neemt dit advies over. Naast een gevangenisstraf van drie jaar legt de rechtbank hem tbs met dwangverpleging op.