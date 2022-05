Utrechter opgepakt in Abu Dhabi in groot drugsonderzoek; mogelijk betrokken bij invoer 23.000 kilo cocaïne

In een groot internationaal drugsonderzoek is een 40-jarige Utrechter opgepakt in Abu Dhabi. Hij zou betrokken zijn bij de invoer van 7179 kilo cocaïne via de haven in Antwerpen en een partij van 16.174 kilo via Rotterdam. Ook een 36-jarige verdachte uit Groot-Brittannië is gearresteerd.

De partij van 7179 kilo werd ontdekt door de Belgische Douane op 20 februari 2021 en zat verstopt in blokken hout. De partij van 16.174 kilo werd onderschept door de Duitse Douane in Hamburg op 12 februari 2021 en zat verstopt in blikken bouwplamuur.

Beide partijen hebben Nederland aangedaan, via de Westerschelde in Zeeland ging de ene partij naar Antwerpen en de andere partij deed eerst de haven in Rotterdam aan voordat de reis verderging naar Duitsland.

26Demer

De twee verdachten werden allebei afgelopen vrijdag opgepakt. De Utrechter in Abu Dhabi en de Brit in Zwitserland. Zij zullen binnenkort worden uitgeleverd aan Nederland.

Het internationale drugsonderzoek naar deze partijen cocaïne had de naam 26Demer gekregen. Politieteams in België, Duitsland, Nederland, Paraguay en Spanje hebben op 20 april 2022 al huiszoekingen gedaan en tientallen verdachten aangehouden in het kader van 26Demer. De politie in Nederland heeft toen drie arrestaties verricht. Ook waren er zoekingen in acht panden in Nederland.