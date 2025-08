Utrechter opgepakt na mislukte plofkraak in Duitse stad Zwickau

Twee verdachten werden kort daarna gearresteerd op een parkeerplaats van een supermarkt. Een derde verdachte is voor zover bekend nog steeds voortvluchtig; naar hem werd gezocht met een helikopter. Hij droeg volgens de Duitse politie zwarte kleding en een bivakmuts. Bij de aanhouding raakten de auto’s van de daders en de politie beschadigd.

Twee andere explosieven die de verdachten wilden gebruiken voor de plofkraak, zijn in de buurt van de plaats delict tot ontploffing gebracht door de politie.

Stijgend aantal plofkraken

De Duitse politie zoekt getuigen en wijst volgens Tagesschau op het stijgende aantal plofkraken in Duitsland. De Duitse regering wil de straffen hiervoor binnenkort fors verhogen, tot maximaal 15 jaar gevangenis.

In april bracht de Noordrijn-Westfaalse minister van Justitie nog een werkbezoek aan Utrecht, omdat bij veel plofkraken in zijn deelstaat regelmatig Utrechtse daders betrokken zijn. In mei werd in een internationaal onderzoek naar plofkraken nog een Utrechter aangehouden.