Utrechter opgepakt voor grootschalige ticketfraude: honderden slachtoffers

Een Utrechter (42) wordt verdacht van grootschalige fraude met toegangskaartjes voor festivals, concerten en startbewijzen voor sportevenementen. Mensen betaalden hem, maar kregen geen kaartjes. Hij zou honderden mensen hebben opgelicht.

Er kwamen 153 aangiftes binnen van ‘fraude met online handel’. Ook zou de man mensen hebben bedreigd. Er zijn namelijk ook tien aangiftes gedaan van onder meer belediging en bedreiging.

“De slachtoffers kwamen via social media of verkoopsites in contact met de verdachte”, meldt de politie. “Zij kochten toegangskaarten voor festivals, concerten of startbewijzen voor sportevenementen en maakten geld over, maar kregen de tickets nooit geleverd.”

Het schadebedrag is ruim 14.000 euro, maar waarschijnlijk zijn er meer slachtoffers dan bij de politie bekend. “Tijdens de online fraude zijn in totaal ruim 40 bankrekeningen gebruikt, 30 telefoonnummers en 30 verschillende namen met een grote hoeveelheid verschillende e-mailadressen.”

‘Koop via officiële site’

Het onderzoekt begon in 2021. De afgelopen jaren kwamen in het hele land vergelijkbare aangiftes binnen. Na die onderzocht te hebben, concludeerde de politie dat het om dezelfde man moest gaan.

De politie geeft als tip om kaartjes altijd via een officiële verkoopsite aan te schaffen. De verdachte zit vast en verschijnt binnenkort voor de rechter.