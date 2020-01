Utrechter verdacht van oplichting en witwassen in Whatsapp-fraudezaak

Een 24-jarige man uit Utrecht wordt verdacht van Whatsapp-fraude, gepleegd in mei 2017. Hij zou zich via WhatsApp hebben voorgedaan als een bekende van de slachtoffers en op die manier mensen via de app om geld hebben gevraagd. Bij deze oplichting zijn vele rekeningnummers van zogeheten katvangers gebruikt, ook zij stonden voor de rechter.