Utrechter weken de cel in voor hoesten naar politieagent en dreigen met corona

Een 40-jarige Utrechter heeft 8 weken cel gekregen, waarvan 4 voorwaardelijk, voor het hoesten naar een politieagent. Hij riep daarbij dat hij corona had en werd daarom verdacht van bedreiging.

Het Openbaar Ministerie (OM) had 5 weken cel geëist, waarvan 2 voorwaardelijk. De politierechter deed direct uitspraak tijdens een snelrechtzitting.

De 40-jarige Utrechter werd verdacht van bedreiging omdat hij op 28 maart opzettelijk richting een politieagent hoestte. Hij riep daarbij dat hij corona had. De man was aangehouden door de betreffende agent op de Zambesidreef in Utrecht nadat hij weigerde zich te identificeren.

De politie is ter plekke gekomen nadat voorbijgangers melding hadden gemaakt van overlast. Naast zijn acht weken cel moet hij de agent ook een schadevergoeding van 400 euro betalen. De man zit sinds zijn aanhouding in voorarrest en moet zijn straf gelijk uitzitten. Eerder werden ook andere Utrechters veroordeeld voor het spugen en dreigen met corona.