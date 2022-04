Utrechters aangehouden in Duitsland na groot onderzoek naar plofkraken

Twee Utrechters en een Amsterdammer zijn aangehouden in Duitsland na een maandenlang onderzoek naar een groep daders die verdacht wordt van het voorbereiden- en plegen van plofkraken op geldautomaten. Het onderzoek kwam deze week tot een ontknoping. Een vierde verdachte, ook uit Utrecht, werd in Tilburg opgepakt.

In een snelle auto reden de verdachten afgelopen woensdag bij de Duitse plaats Gießen toen ze werden klemgereden en aangehouden door de politie. In de wagen werden allerlei attributen gevonden die gebruikt worden bij plofkraken, zoals explosieven.

De arrestatie was het slotstuk van een maandenlang onderzoek van het plofkrakenteam van de politie in samenwerking met de Duitse autoriteiten. Het speciale plofkrakenteam is sinds een aantal jaren actief en onderzoekt verschillende criminele groeperingen. Daarin wordt nauw samengewerkt met banken, Openbaar Ministerie en met de politie in bijvoorbeeld Duitsland en België. Utrechters zijn opvallend vaak betrokken bij plofkraken in Duitsland.

Professionele explosieven

De teamleider van het Nederlandse onderzoek vertelt: “In dergelijke onderzoeken is samenwerking met andere instanties zoals in deze de Duitse autoriteiten cruciaal en zeer betekenisvol geweest. Zonder die samenwerking was dit resultaat niet mogelijk geweest.”

De teamleider van de politie zegt verder: “De hoeveelheid plofkraken in en rond het grensgebied vraagt om voortdurende aandacht van ons allen. Bij een plofkraak worden over het algemeen geldautomaten tot ontploffing gebracht. Dat gebeurt vaak met explosieven. Dat gaat van flitspoeder via zwaar vuurwerk tot professionele explosieven. Het gevaar voor de plofkrakers, als ook voor de omgeving, is enorm. In veel gevallen zijn daders ook niet in staat om buit te maken. De schade die daarbij ontstaat is vaak enorm en de maatschappelijk impact groot.”

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.