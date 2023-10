Utrechters aangehouden op verdenking van georganiseerde drugshandel

Twee Utrechters zijn dinsdag aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. Er zijn daarvoor ook een woning in Loosdrecht en twee in Utrecht doorzocht. De man en de vrouw zitten nog vast voor verder verhoor.

De politie kwam de twee op het spoor doordat zij cryptocommunicatie wisten te onderscheppen. Dat zijn versleutelde berichten die heimelijk naar elkaar gestuurd kunnen worden. Na een onderzoek kon de politie de 58-jarige man gisteren uiteindelijk aanhouden. Daarbij is ook een 56-jarige vrouw aangehouden. Beide komen uit Utrecht.

Lopend onderzoek

Beide de verdachten zitten op dit moment nog vast voor verder verhoor. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie is namelijk nog niet afgerond. Het onderzoek moet voor meer duidelijkheid over de rol van het tweetal verschaffen. De man en vrouw zitten op dit moment nog in volledige beperkingen, wat betekent dat zij onder meer geen bezoek mogen hebben en geen kranten mogen lezen.

Voor de aanhouding zijn ook woningen doorzocht in Utrecht en Loosdrecht. De aanhoudingen zijn onderdeel van de zogenoemde ‘aanpak ondermijning’ dat de politie met partners zoals de gemeente en belastingdienst uitvoert. Het initiatief is gestart om georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken, en heeft onder andere een speciaal rechercheteam. Doordat de verdachten nog vastzitten met volledige beperkingen, kan de politie nog niet inhoudelijk verder ingaan op de zaak.