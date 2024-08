Utrechters benaderd door nepagenten; politie waarschuwt voor babbeltruc

Verschillende Utrechters hebben een melding of aangifte gedaan van oplichting nadat ze dinsdag telefonisch benaderd waren door mensen die beweerden agenten te zijn. De politie spreekt van een babbeltruc en waarschuwt mensen daar nu voor.

Bewoners van de Opaalweg, Lombokstraat, Julianaweg, Van Diemenstraat en Cervanteslaan kregen telefoontjes van verschillende personen. De bewoners kregen te horen dat er verdachten waren aangehouden die geld en sieraden op zak hadden en een papier bij zich hadden met een adres van de gebelde bewoner.

De nepagenten vertelden de bewoners vervolgens dat er nog medeverdachten gezocht worden die mogelijk willen toeslaan bij de huizen van deze bewoners. De oplichters vroegen vervolgens of er waardevolle goederen in huis zijn en wilden deze ‘veiligstellen’.

De politie laat weten dat de bewoners niet in de babbeltruc zijn getrapt. Zij deden een melding of aangifte van poging tot oplichting. Wel wil de politie anderen waarschuwen voor de handelswijze van de oplichters.

“Het is uiteraard verstandig om bij een telefoontje niet in te gaan op de voorstellen van deze oplichters en direct contact op te nemen met de politie. Mocht er sprake zijn van een zichtbaar telefoonnummer, is het raadzaam om deze te noteren en deze door te geven bij de melding.”