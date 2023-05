Utrechters veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor aandeel binnen professionele plofkraakgroep

De rechtbank Midden-Nederland heeft vijf mannen en een vrouw veroordeeld voor hun aandeel binnen een professioneel opgezette plofkraakgroep. Vier van hen komen uit Utrecht. Volgens de rechtbank gaat het om een criminele organisatie die zich bezighield met de voorbereiding en het plegen van plofkraken in Duitsland. De celstraffen lopen op tot vijf jaar.

In februari eiste de officier van justitie onvoorwaardelijke celstraffen variërend van negen maanden tot zes jaar tegen de verdachten. De groep nam volgens het OM zeer grote risico’s. Een verdachte kwam in Utrecht om het leven bij een ontploffing en een vrouw overleed nadat haar auto werd aangereden door een verdachte.

Veroordeeld

De rechtbank deed donderdag uitspraak. Volgens de rechtbank vormden vijf van de verdachten samen een criminele organisatie die zeer professioneel en berekenend te werk ging. Elke verdachte had zijn of haar eigen rol in het geheel. Drie van hen, twee Utrechters en een man uit Den Bosch, pleegden uiteindelijk ook daadwerkelijk een plofkraak. De man uit Den Bosch wordt veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar, de ene Utrechter tot veertig maanden waarvan twaalf voorwaardelijk en de andere Utrechter tot veertig maanden onvoorwaardelijk.

De vierde verdachte, ook een Utrechter, hield zich vooral bezig met het onderzoeken van de automaten. De rechtbank veroordeelt hem tot een celstraf van twintig maanden waarvan zes voorwaardelijk. De vijfde verdachte, een vrouw uit Den Bosch, maakte de zogenoemde ‘pizzaschijven’ met bijbehorend explosief materiaal dat in de geldautomaten geschoven kon worden. Haar wordt twintig maanden cel waarvan acht voorwaardelijk opgelegd.

In de zaak van een verdachte uit Utrecht die als ‘driver’ in de vaak gestolen of gehuurde auto’s reed, is niet bewezen dat ook hij onderdeel uitmaakte van de criminele organisatie. Wel trof hij voorbereidingshandelingen. Deze verdachte is in 2021 ook al veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A2. Hem wordt een celstraf van negen maanden opgelegd.

500 Nederlandse plofkraakverdachten

De Nederlandse en Duitse politie werken al langer samen in de opsporing van plofkraakverdachten. De politie vermoedt dat deze criminelen nu in het buitenland opereren omdat Nederlandse banken maatregelen hebben genomen die het opblazen van Nederlandse pinautomaten zinloos maken. In Duitsland sloegen Nederlandse plofkrakers vorig jaar bijna 450 keer toe, terwijl er in Nederland vijftien pinautomaten werden opgeblazen. De politie vermoedt dat zo’n 500 mannen uit met name de regio’s Amsterdam en Utrecht verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de plofkraken.