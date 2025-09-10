Utrechters voor de rechter wegens poging tot explosie in Alkmaar

Op dinsdag 9 september stonden vier verdachten terecht voor het veroorzaken – of de poging daartoe – van explosies in Alkmaar in 2024. Onder hen bevonden zich twee jonge mannen uit Utrecht.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de Utrechters, inmiddels 19 en 20 jaar oud, op 4 februari 2024 een vuurwerkbom geplaatst. Omdat het explosief niet tot ontploffing kwam, blijft het bij een verdenking van poging tot brandstichting. Het OM eist tegen beide mannen 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, plus een contactverbod met de medeverdachten.

Tegen een 20-jarige verdachte uit Amsterdam eist het OM onder meer 20 maanden jeugddetentie en een locatieverbod voor de gemeente Alkmaar. Hij zou op 1 februari bij twee woningen in de stad brand hebben gesticht. Ook tegen een 20-jarige man uit Buren eist het OM een straf: 14 maanden jeugddetentie, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Wederom wordt tegen beide verdachten een contactverbod met de medeverdachten geëist.