Utrechts makelaarskantoor krijgt bombrief

Bij verschillende bedrijven op verschillende locaties zijn de afgelopen dagen bombrieven tussen de post aangetroffen. In Utrecht gaat het om een makelaarskantoor. Ook bij een tankstation Amsterdam en bij een tankstation en autobedrijf in Rotterdam zijn bombrieven bezorgd.

De bombrieven waren zeer gevaarlijk en hadden zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. De bommen zijn echter niet afgegaan. Er wordt ernstig rekening mee gehouden dat er sprake is van een en dezelfde afzender.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en de bombrieven worden nader onderzocht door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut. Bij het onderzoek zijn ook specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie en een Teamleider Explosieven Veiligheid betrokken.

Afzender

Op deze brieven staat als afzender het CIB vermeld, gevestigd aan de Wilhelminakade te Rotterdam. Op het hoofdkantoor van het CIB zelf is op donderdag 2 januari ook een verdachte brief aangetroffen, waar op dit moment onderzoek naar wordt gedaan. Uit het onderzoek van de recherche is gebleken dat dit bureau verder geen enkele betrokkenheid heeft bij deze zaak.

De politie waarschuwt mensen en bedrijven die een brief met verdikking krijgen, waarbij de naam, het adres en het logo van het CIB niet op de envelop zelf zijn gedrukt, maar de geadresseerde en de afzender afzonderlijk van elkaar op twee stickers op de envelop zijn geplakt. Open deze brief niet en bel direct 112.