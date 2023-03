Utrechtse bakfietshelers (15 en 24) in autoambulance aangehouden op Voorveldselaan

De politie heeft dinsdag in Utrecht twee verdachten van 15 en 24 jaar in een autoambulance aangehouden op verdenking van heling van bakfietsen. Bij het doorzoeken van een woning troffen agenten veel contant geld en neppe luxegoederen aan.

De politie kreeg dinsdagavond een melding van iemand die op de Padualaan in Utrecht twee mannen met een bakfiets zag slepen. De bakfiets bleek op 14 maart in Amsterdam te zijn gestolen en de politie besloot achter de verdachten aan te gaan. Uit camerabeelden bleek dat het tweetal reed in een autoambulance.

Toen agenten de autoambulance staande wilden houden, probeerde de bestuurder ervandoor te gaan. De twee inzittenden van de autoambulance konden uiteindelijk op de Voorveldselaan worden aangehouden.

De politie heeft na de aanhouding van de twee verdachten uit Utrecht een woning doorzocht. Daar werd meer dan 20.000 euro contant geld gevonden en lagen verschillende luxegoederen die grotendeels nep bleken te zijn. Het gaat om onder meer horloges en nepmerkkleding. Zowel het geld als de nepproducten zijn in beslag genomen. De verdachten zitten nog vast. De politie onderzoekt of zij in verband kunnen worden gebracht met heling en diefstal van nog meer bakfietsen in de omgeving van Utrecht.