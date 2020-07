Utrechtse ‘bloedprikker’ (23) vrijgesproken voor oplichting en diefstal

Een 23-jarige Utrechter die werd verdacht van betrokkenheid bij twee babbeltrucs is vrijgesproken. De man zou zich samen met een 21-jarige vrouw uit Ede voor hebben gedaan als bloedprikker. De rechter vond dat er niet genoeg bewijs was om hem een straf op te leggen.

In eerste instantie eiste het Openbaar Ministerie vijftien maanden cel tegen de Utrechter. Tegen de vrouw was de eis vijf jaar, maar de rechtbank legde haar een celstraf van tweeënhalf jaar op.

De man werd van minder feiten verdacht dan de vrouw. Zij wordt verantwoordelijk gehouden voor zeven zaken waarbij bejaarden zijn opgelicht en bestolen. De Utrechter is nu dus vrijgesproken.

Niet in orde

De rechter achtte het bewezen dat de vrouw zich eind vorig jaar onder andere voor heeft gedaan als zorgverlener. Zij vertelde de slachtoffers in onder meer Utrecht dat ze bloed kwam prikken.

Vervolgens zei de vrouw uit Ede dat de bloedwaarden niet in orde waren en liet ze haar slachtoffers met hun pinpas betalen voor het prikken of medicijnen.

Op die manier kreeg ze de pincodes en -passen in handen en pinde daar duizenden euro’s mee. In sommige gevallen werden ook contant geld en kluizen gestolen.

‘Nieuw dieptepunt’

“Met deze specifieke babbeltruc is een nieuw dieptepunt bereikt”, zegt de rechtbank. “De verdachte (de 21-jarige vrouw, red.) heeft niet alleen misbruik gemaakt van het vertrouwen van kwetsbare ouderen, maar heeft ook hun lichamelijke integriteit geschonden door in een aantal gevallen daadwerkelijk in de vinger te prikken.”

Naast de gevangenisstraf, moet de vrouw het crimineel verdiende geld inleveren. Het zou daarbij gaan om meer dan 12.000 euro.