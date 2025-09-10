Utrechtse boekhouder aangehouden op verdenking van 100.000 euro belastingfraude

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag 9 september twee mannen, waarvan een afkomstig uit Utrecht, aangehouden op verdenking van belastingfraude. Het geschatte fraudebedrag bedraagt ruim 100.000 euro.

De verdachten, een 48-jarige man uit Amsterdam en zijn 65-jarige Utrechtse boekhouder, zijn van mening dat de Amsterdammer enkel belastingplichtig is in het buitenland. Na een signaal van de Belastingdienst startte er een strafrechtelijk onderzoek. De hoogste rechter had naar aanleiding van een eerder ingediende aangifte inkomstenbelasting al geoordeeld dat de Amsterdammer wel degelijk een duurzame persoonlijke band met Nederland heeft.

Uit onderzoek bleek dat de Amsterdammer meerdere bezittingen had in Nederland, zoals een woning en bankrekeningen. Bovendien werkt hij in Nederland en ontvangt hij dus ook een inkomen in Nederland: voor de hoogste rechter genoeg reden om de man als een binnenlandse belastingplichtige te beschouwen.

Ondanks het oordeel van deze rechter hebben de twee verdachten alsnog meerdere aangiften ingediend als een buitenlandse belastingplichtige. Het geschatte belastingnadeel bedraagt waarschijnlijk ruim 100.000 euro. De woningen van beide verdachten zijn doorzocht, waarbij meerdere luxe horloges en zowel fysieke als digitale administratie in beslag zijn genomen.