Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma wil kosten van vernielde bussen verhalen op FC Porto-supporters

Burgemeester Sharon Dijksma wil de kosten voor de vernielingen rondom de Europese wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Porto verhalen op de Portugese supporters of op de club zelf. Ze noemt het ‘betreurenswaardig’ hoe het duel is verlopen. In totaal werden 78 personen aangehouden, raakten acht bussen zwaar beschadigd en werd zwaar vuurwerk gebruikt.

Volgens de burgemeester verliep de samenwerking met FC Utrecht voorafgaand aan de wedstrijd goed. Zo werd het uitvak eerder geopend dan gepland. Toch werd de avond voor de wedstrijd een veiligheidsrisicogebied ingesteld, omdat de politie concrete informatie had over mogelijke confrontaties en het gebruik van zwaar vuurwerk.

In totaal waren zo’n 400 agenten op de been, waaronder de Mobiele Eenheid. Door de grote politie-inzet en preventieve fouilleringen werd ongeveer 20 kilo vuurwerk in beslag genomen en bleven grote ongeregeldheden uit. “De politie heeft knap werk geleverd en erger voorkomen”, schrijft Dijksma, mede namens de veiligheidsdriehoek, in de brief aan de gemeenteraad.

Arrestaties en vernielingen

In aanloop naar de wedstrijd werden meerdere personen aangehouden. In Zeist werd op woensdag 5 november, de avond voor de wedstrijd, een man gearresteerd bij wie thuis 14 stuks explosief materiaal (zeer zwaar vuurwerk) werden gevonden. In Limburg werd een FC Porto-supporter opgepakt met ruim 20 nitraten in zijn auto.

Ook in Amsterdam staken Porto-fans zwaar vuurwerk af en verstoorden zij de openbare orde. Bij aankomst op station Utrecht Centraal werden de supporters daarom uit voorzorg gefouilleerd. Daarbij werd één persoon aangehouden wegens bezit van vuurwerk, en in de trein werd een aanzienlijke hoeveelheid achtergelaten vuurwerk gevonden.

Deze groep werd vervolgens per bus naar het Fan Meeting Point op het Janskerkhof gebracht en later naar Stadion Galgenwaard vervoerd. Tijdens dat busvervoer ging het mis: in acht bussen werden vernielingen aangericht en vuurwerk afgestoken.

“Verschillende bussen zijn ernstig beschadigd. Ik begrijp dat dit voor de buschauffeurs zeer beangstigend is geweest”, aldus Dijksma. Ze heeft haar verontwaardiging uitgesproken tegenover de busmaatschappij en wil ook persoonlijk met de chauffeurs in gesprek.

Impact op de stad

Dijksma wil dat de kosten voor de aangerichte schade worden verhaald op de betrokken supporters en/of op FC Porto. “Het is betreurenswaardig dat een Europese thuiswedstrijd van FC Utrecht een dergelijke impact heeft op de gehele stad en dusdanig veel politie-inzet vraagt”, zegt de burgemeester.

Ze kondigt aan de komende dagen en weken met de politie, het Openbaar Ministerie en FC Utrecht te overleggen over maatregelen om toekomstige Europese wedstrijden rustiger te laten verlopen. De volgende Europese thuiswedstrijd van FC Utrecht is op 11 december, tegen de Engelse club Nottingham Forest.