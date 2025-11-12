Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma wil kosten van vernielde bussen verhalen op FC Porto-supporters

Burgemeester Sharon Dijksma wil de kosten voor de vernielingen rondom de Europese wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Porto verhalen op de Portugese supporters of op de club zelf. Ze noemt het ‘betreurenswaardig’ hoe het duel is verlopen. In totaal werden 78 personen aangehouden, raakten acht bussen zwaar beschadigd en werd zwaar vuurwerk gebruikt.
Volgens de burgemeester verliep de samenwerking met FC Utrecht voorafgaand aan de wedstrijd goed. Zo werd het uitvak eerder geopend dan gepland. Toch werd de avond voor de wedstrijd een veiligheidsrisicogebied ingesteld, omdat de politie concrete informatie had over mogelijke confrontaties en het gebruik van zwaar vuurwerk.
In totaal waren zo’n 400 agenten op de been, waaronder de Mobiele Eenheid. Door de grote politie-inzet en preventieve fouilleringen werd ongeveer 20 kilo vuurwerk in beslag genomen en bleven grote ongeregeldheden uit. “De politie heeft knap werk geleverd en erger voorkomen”, schrijft Dijksma, mede namens de veiligheidsdriehoek, in de brief aan de gemeenteraad.
Arrestaties en vernielingen
In aanloop naar de wedstrijd werden meerdere personen aangehouden. In Zeist werd op woensdag 5 november, de avond voor de wedstrijd, een man gearresteerd bij wie thuis 14 stuks explosief materiaal (zeer zwaar vuurwerk) werden gevonden. In Limburg werd een FC Porto-supporter opgepakt met ruim 20 nitraten in zijn auto.
Ook in Amsterdam staken Porto-fans zwaar vuurwerk af en verstoorden zij de openbare orde. Bij aankomst op station Utrecht Centraal werden de supporters daarom uit voorzorg gefouilleerd. Daarbij werd één persoon aangehouden wegens bezit van vuurwerk, en in de trein werd een aanzienlijke hoeveelheid achtergelaten vuurwerk gevonden.
Deze groep werd vervolgens per bus naar het Fan Meeting Point op het Janskerkhof gebracht en later naar Stadion Galgenwaard vervoerd. Tijdens dat busvervoer ging het mis: in acht bussen werden vernielingen aangericht en vuurwerk afgestoken.
“Verschillende bussen zijn ernstig beschadigd. Ik begrijp dat dit voor de buschauffeurs zeer beangstigend is geweest”, aldus Dijksma. Ze heeft haar verontwaardiging uitgesproken tegenover de busmaatschappij en wil ook persoonlijk met de chauffeurs in gesprek.
Impact op de stad
Dijksma wil dat de kosten voor de aangerichte schade worden verhaald op de betrokken supporters en/of op FC Porto. “Het is betreurenswaardig dat een Europese thuiswedstrijd van FC Utrecht een dergelijke impact heeft op de gehele stad en dusdanig veel politie-inzet vraagt”, zegt de burgemeester.
Ze kondigt aan de komende dagen en weken met de politie, het Openbaar Ministerie en FC Utrecht te overleggen over maatregelen om toekomstige Europese wedstrijden rustiger te laten verlopen. De volgende Europese thuiswedstrijd van FC Utrecht is op 11 december, tegen de Engelse club Nottingham Forest.
24 Reacties
Leve ons Sharonneke!
Leuk geprobeerd, maar gaat niets opleveren, helaas.
Huh, ik ging daar sowieso van uit dat die schade op die gasten verhaald ging worden, zou het anders bij alleen een bekeuring van 300,– blijven?
En nogmaals, we hebben het nu al heel lang geprobeerd met uit-publiek bij een thuiswedstrijd, zag zelf afgelopen weekend nog wat er wel niet aan maatregelen genomen wordt op een paar honderd Ajax supporters te faciliteren. Sorry we hebben het jarenlang geprobeerd maar het moet nu echt afgelopen zijn met uit-publiek bij een thuiswedstrijd,
En vanaf nu dus ook geen voetbalsupporters meer in de binnenstad ontvangen neem ik aan? Of gaan we gewoon wachten op de volgende groep geweldadige slopers?
Wat ik zeker weet is dat het geld betaald wordt van de vernielingen door de belastingbetaler!!!! Zo gaat het altijd, want dat is lekker makkelijk.
Geen enkel evenement waarbij 400 agenten nodig zijn om ‘erger te voorkomen’ zou georganiseerd moeten worden. Waanzin hoe voetbal hier een uitzondering op krijgt, pure waanzin. Hoe is dit überhaupt nog mogelijk en hoe komt FC Utrecht (gewoon een commercieel bedrijf is, niets meer niets minder) hier mee weg?
Zou mooi zijn als dat gaat lukken.
Kan mevrouw Dijksma ook even aankloppen bij de KNVB om de rekening voor de inzet van 400 politiemensen te betalen. Dat kan deze bedrijfstak volgens mij gemakkelijk zelf betalen, in plaats van de belastingbetaler er voor op te laten draaien.
Katja 12/11/2025 – 10:56
Er zijn 73 mensen gearresteerd, er zijn camerabeelden en het is bekend aan wie tickets zijn verkocht. Dit is niet zomaar geregeld, maar het is verre van kansloos.
Wordt het langzamerhand niet eens tijd, om de maatschappelijke kosten die nu worden gemaakt om een kleine groep Utrechters en anderen te vermaken, ook op hen te verhalen.
Verhoog de toegangsprijs, en laat het merendeel van de Utrechters niet betalen voor deze wantoestanden. Het is toch bijna krankzinnig dat er bij elke voetbalwedstrijd ME en overige politie paraat moet staan en daardoor hun reguliere taken niet kunnen vervullen. Wil je voetbalwedstrijden bezoeke, dan betaal je niet alleen voor de onvoorstelbare salarissen van de heren voetballer, maar ook voor de inzet van politie, busvervoer en alle door zgn. supporters aangerichte schade. Of verhaal de kosten op de clubs, die hebben miljoenen om “spelers” te kopen, eerst afrekenen met de gemeente en als er dan nog geld over is: trek een goede amateur aan en geef hem een kans.
LEVE HET VROUWENVOETBAL!!
Heb je een glazen bol @kat?
Ik zou het meer dan vanzelfsprekend vinden. Helaas verpest ook hier weer een kleine groep het voor de rest.
Deze mevrouw wil zo graag naar Den Haag. Ze is het Haagse jargon van symboolpolitiek al helemaal eigen.
Pech voor haar is dat haar partij waarschijnlijk niet in de regering komt, dus geen ministerspost.
@Ab 12/11/2025 – 13:06
Geen speld tussen te krijgen.
Zo denken er veel meer mensen over.
En waarom wordt de rekening voor de 400 agenten niet bij FC utrecht gelegd? Aangezien festivals e.d. ook voor hun eigen beveiliging moeten zorgen, evenals de kosten van het opruimen en schade na een evenement?
@Herman
Ze komt al uit Den Haag, is zelfs 3x staatssecretaris geweest.
Vanuit dat perspectief bezien gaat haar politieke carriere bergafwaarts, niet omhoog.
@Koel Hoofd, staatssecretaris of minister van redelijk grote stad lijkt me goed vergelijkbaar.
Haar ambitie is toch minister worden met een belangrijke portefeuille. dat is toch echt wel een promotie.
De factuur kan door de gemeente ook wel gestuurd worden naar FC Utrecht (of KNVB), wie dan ook maar verantwoordelijk is voor het uitnodigen van deze ‘gasten’. Die organisaties moeten dan moeite doen om de kosten te verhalen op de collega club uit Portugal. Waarom zou dit risico bij de gemeente moeten liggen? Het geld gaat naar de clubs en de spelers, en de lokale gemeenschap mag voor de schade opdraaien? Met direct een factuur naar FC Utrecht zou de zelfdiscipline tussen clubs onderling ineens een heel stuk groter worden.
De vraag is of dit supporters zijn. Had gewoon direct afgerekend met de schuldigen, denk ik dan.
@ AB
Verhoog de toegangsprijs, en laat het merendeel van de Utrechters niet betalen voor deze wantoestanden.
Dus alle supporters moeten dan betalen waar ze niks mee te maken hebben?
Dus als in jouw wijk of stad wat gesloopt wordt, dan gelijk maar de gemeentebelasting omhoog?
@Herman,
Nou hoor ik je niks zeggen dat de FC Utrecht supporters zich voorbeeldig hebben gedragen.
Hoor je ook niks zeggen dat die Porto supporters zich wel hebben misdragen.
Al een beetje bijgekomen van afgelopen Zondag, jochie?
& Het betaalde voetbal draagt al miljarden belasting af aan BTW op kaarten, horeca en transfers, mede daardoor kan ook de politie betaald worden.
Verder heeft iedere betaalde club in het stadion haar eigen Security die de clubs zelf betalen. Was toen een eis van de politie.
Politie is er voor om de orde te handhaven, of dit nu bij het Bollendak, Kanaleneiland, Overvecht, demonstraties, of bij sportwedstrijden is, is om het even, Daarnaast heeft de lokale driehoek besloten om bij dit soort risicowedstrijden een Fanplein midden in het Centrum te plaatsen, terwijl de Uihof of de Jaarbeurs veel betere locaties zijn.
Ook bij risicowedstrijden werken met verplichte combi’s
Maar deze burgemeester en haar politiechef zijn naief en eigenwijs!
@Steve, aangezien je het maar niet gaat of kunt snappen, heb ik.besloten niet meer op je re reageren. Dit was dus de laatste keer.
Het zou beter zijn als de plaatselijke FC zich in de toekomst niet meer kwalificeert voor Europees voetbal. Aan de resultaten te zien heeft men daar ook helemaal niet de kwaliteiten voor. Dat geweld en die vernielingen kunnen we hier missen als kiespijn. En bedenk eens hoeveel geld al die politie-inzet kost!