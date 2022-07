Utrechtse burgemeester sluit woning in Overvecht; houdt verband met andere sluitingen in de regio

Een woning aan de Maniladreef in Overvecht is zondag op last van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma gesloten. Het besluit is genomen naar aanleiding van signalen van de politie en het Openbaar Ministerie over de veiligheid van de bewoners en over gevaar voor verstoring van de openbare orde. De gemeente Utrecht laat weten dat het sluiten van de woning ‘onderdeel is van een breder pakket aan zichtbare en onzichtbare maatregelen’. De afgelopen dagen zijn er in de regio meerdere woningen gesloten. Deze houden verband met elkaar. Omdat het ‘bredere pakket aan maatregelen’ impact kunnen hebben op de omwonenden, is de politie samen met de woningcorporatie in de buurt aanwezig om bewoners te informeren en vragen te beantwoorden. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

