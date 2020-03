Utrechtse hackende student die in collegezaal werd aangehouden hoeft niet terug de cel in

Een 21-jarige Utrechtse student hoeft niet terug de cel in nadat hij tienduizenden euro’s aan Bitcoins had verdiend door strafbare feiten. Hij werd een high level hacker en een professioneel zakenman genoemd. De student informatiekunde werd door agenten in burger in de collegezaal van de Universiteit Utrecht aangehouden.

De 21-jarige verdachte uit Utrecht krijgt een taakstraf van 240 uur in de cybercrimezaak voor de rechtbank Rotterdam. De officier eiste 12 maanden gevangenisstraf, maar nadat hij in voorarrest had gezeten hoefde hij van de rechter niet meer de cel in. Wel krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 180 dagen opgelegd met een proeftijd van 3 jaar. Hij moet ruim 20.000 euro aan bitcoins terugbetalen.

De Utrechter heeft zich ruim een jaar schuldig gemaakt aan het maken, verkopen, verspreiden en hebben van malware. Hij was op hackerfora actief in het verkopen van drie technische malware programma’s, Rubella, Cetan en Dryad.

Deze programma’s waren geschikt om allerlei vormen van computercriminaliteit te plegen en dat gebruik had de student ook voor ogen. Hij had daarnaast tientallen creditcardgegevens in zijn bezit.

Twee rapporten

In de zomer van 2018 ontving het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC) in Nederland van het NCSC in Israël een rapport. Daarin werd een onderzoek gedaan naar diverse typen malware die uit Nederland leken te komen. Tegelijkertijd werd op een congres over trends in malware de ‘malware top 10’ gepresenteerd. Daarin stond ook Rubella.

Dit vormde op 17 januari 2019 de aanleiding voor de start van het strafrechtelijk onderzoek naar de verdachte. In de rapporten werd gesteld dat de Utrechter zich zou bezighouden met de ontwikkeling en verkoop van verschillende technische malware programma’s.

Office-bestanden

De programma’s zijn zogenaamde macro-builders, besmettingen van een Office-bestand, zoals Word of Excel: als je er op klikt, wordt op afstand toegang verkregen tot het systeem van het slachtoffer. Daarna konden ‘onderwater scripts’ worden uitgevoerd. Het doel van malware is duidelijk; ongezien blijven door antivirussoftware. Dit soort programma’s werden ook gebruikt in de grote hackzaak rond Universiteit Maastricht afgelopen kerstperiode.

De verkoop door de verdachte verliep via verschillende hackersfora waarbij hij gebruikmaakte van een reeks aliassen. De verdachte verdiende met de verkoop van de technische malware programma’s goed geld. Hij liet ze ook testen en ging zeer professioneel te werk. Van februari 2018 tot aan zijn aanhouding op 11 maart 2019 verdiende hij tienduizenden euro’s aan Bitcoins.

Aanhouding in collegezaal

De student informatiekunde werd op 11 maart 2019 door politiemedewerkers in burger aangehouden in een collegezaal van de Universiteit Utrecht, terwijl hij op zijn laptop bezig was. Zo heeft de politie toegang gekregen tot zijn geautomatiseerde werken. De verdachte heeft ook meegewerkt door onder meer inloggegevens aan de politie te verstrekken.