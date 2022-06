Utrechtse kat overleden nadat het dier waarschijnlijk opzettelijk is verwond door een persoon

Een Utrechtse kat is woensdag overleden nadat het dier waarschijnlijk op straat door een persoon opzettelijk is verwond. De politie zegt ‘dringend’ op zoek te zijn naar getuigen.

De kat kwam thuis met ‘zeer zware’ verwondingen. Net veel later overleed het dier. “Wij vermoeden dat er opzet in het spel is geweest”, schrijft de politie op sociale media.

Het incident vond plaats op woensdag 1 juni tussen 22.30 en 23.00 uur in de omgeving van de Jamaicadreef in de Utrechtse wijk Overvecht.

“Bent u getuige geweest van dit voorval of heeft u misschien meer informatie waarmee de politie geholpen kan worden om deze misdaad op te lossen, neem dan graag contact op met de dierenpolitie van Utrecht-Noord.”