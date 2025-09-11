Utrechtse serieverkrachter blijft langer vastzitten

De Utrechtse serieverkrachter Gerard T. wordt voorlopig niet vrijgelaten. De rechtbank oordeelde op donderdag dat Gerard T. zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling is uitgesteld met maximaal een jaar. De man, die sinds 2014 vastzit voor de verkrachting van drie vrouwen in 1995 en een vrouw in 2001, kan voorlopig namelijk niet terecht in een forensisch psychiatrische kliniek (FPK). Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is dit wel nodig om een veilige terugkeer in de maatschappij mogelijk te maken.

Gerard T., die sinds 2014 vastzit en in 2018 in hoger beroep is veroordeeld tot de maximale straf van 16 jaar, moet wederom wachten totdat hij in een FPK – een gesloten instelling – terechtkan. T. komt door een oude regeling in aanmerking voor een voorwaardelijke vrijlating zodra hij twee-derde van zijn straf heeft uitgezeten. Het OM en de reclassering constateerden al begin dit jaar dat het te risicovol is om T. de overstap naar beschermd wonen te laten maken, en vroegen de rechtbank om uitstel van een halfjaar om T. over te laten plaatsen naar een gesloten instelling – iets waar de rechtbank mee instemde.

Dat halfjaar is inmiddels voorbij, en T. wacht nog altijd in een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) wanneer hij overgeplaatst kan worden naar een FPK. In maart bleek er al geen plek te zijn voor T. in een gesloten instelling, en die situatie blijkt nog altijd onveranderd.

Oordeel van de rechtbank

Inmiddels is duidelijk dat er een gesloten instelling is waar de veroordeelde mogelijk terechtkan, maar helemaal zeker is dit nog niet. Hierdoor is het ook onduidelijk wanneer T. dan overgeplaatst zou kunnen worden. Het OM eiste daarom dat T. langer vast blijft zitten in de PPC; voor maximaal een jaar. De verdediging van T. vroeg de rechtbank om het voorstel van het OM te accepteren, maar enkel voor 180 dagen, zodat daarna opnieuw door de rechtbank geoordeeld kan worden wat er met T. moet gebeuren.

De rechtbank heeft geoordeeld dat de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Gerard T. wordt verlengd met een jaar, op voorwaarde dat het OM de veroordeelde overplaatst zodra er een plek vrijkomt in een gesloten instelling en dat het OM dus niet het hele jaar afwacht.

De Utrechtse serieverkrachter

Halverwege 1995 tot begin 1996 en later in 2001 heerste er in (Oost-)Utrecht grote angst voor de Utrechtse serieverkrachter. Op afgelegen fietspaden werden fietsende vrouwen overmeesterd en verkracht door de Utrechtse serieverkrachter. De man veroorzaakte veel angst, en studenten werden vanuit de Uithof per bus opgehaald om te voorkomen dat ze in de handen van de serieverkrachter terechtkwamen.

De serieverkrachter bleef jarenlang uit handen van politie en justitie, maar werd in 2014 geïdentificeerd doordat Gerard T. verplicht DNA moest afstaan nadat hij een lokfiets in Nieuwegein had gestolen. Aan de hand van de DNA-match kon T. veroordeeld worden voor vier verkrachtingen, maar T. wordt aan veel meer zedendelicten gelinkt, maar sluitend bewijs hiervoor ontbreekt.