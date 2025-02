Utrechtse serieverkrachter spreekt voor het eerst in de rechtbank

De Utrechtse serieverkrachter Gerard T. heeft deze week voor het eerst gesproken in de rechtbank in Utrecht, zo meldt RTV Utrecht. Hij beweert zich niets te herinneren van de vier verkrachtingen waarvoor hij tot 16 jaar cel is veroordeeld, maar neemt wat het OM zegt voor waar aan.

Vandaag stond de rechter stil bij de vraag of T. binnenkort vrij mag komen. De 61-jarige Utrechter zou op 14 maart in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling, nadat hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten.

Het Openbaar Ministerie verzet zich echter tegen zijn vrijlating en acht het risico dat hij opnieuw de fout in gaat te groot. Daarom pleitte het OM ervoor om zijn vrijlating met zes maanden uit te stellen en hem eerst te laten behandelen in een beveiligde kliniek, voordat hij geleidelijk terugkeert in de samenleving.

Gerard T. erkent dat hij blijvend hulp en begeleiding nodig heeft om niet terug te vallen in zijn oude gedrag. T. zou niets van de voorvallen herinneren omdat hij destijds verslaafd was aan cocaïne, maar accepteert de verklaring van het OM als waarheid.

18 verkrachtingen

T. werd door de politie in verband gebracht met 18 verkrachtingen die in 1995, 1996 en 2001 voor veel angst zorgden in Utrecht en omgeving. Na zijn aanhouding en tijdens de daaropvolgende rechtszaken zweeg hij over deze misdrijven. In 2017 werd hij in hoger beroep veroordeeld voor vier zaken waarin dna-bewijs tegen hem was gevonden.